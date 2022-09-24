منظمة التعاون الإسلامي تؤكد حرصها على التوصل إلى حلول سلمية في ليبيا

نيويورك 24 سبتمبر 2022 ( وال ) – أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي “إبراهيم حسين طه” حرص المنظمة على التوصل إلى حلول سلمية للأوضاع في ليبيا واليمن والعراق والسودان؛ بما يضمن أمنها واستقرارها وتنميتها.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها ” طه ” خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية المنظمة عقد الخميس في نيويورك، على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة، و يهدف إلى توحيد مواقف الدول الأعضاء في المنظمة تجاه قضايا العالم الإسلامي .

وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمته إلى التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية المتعددة التي تواجه العالم الإسلامي، والتي تتطلب مواصلة الجهود المشتركة للتعامل معها في إطار روح التضامن الإسلامي بما يحقق استقرار الدول الأعضاء وأمنها وازدهارها ورفاهية شعوبها. (وال _ نيويورك)

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