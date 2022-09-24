في بيان مشترك : أمريكا وأربع دول غربية تتفق على تشكيل هيئة تنفيذية موحدة لها تفويض يركز على التحضير للانتخابات في ليبيا.

نيويورك 23 سبتمبر 2022 ( وال ) – أعلنت الولايات المتحدة وأربع دول أوروبية دعمها للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد لدى ليبيا ” عبد الله باتيلي” في مهمته لتعزيز الاستقرار السياسي والمصالحة بين الليبيين.

وأكدت دول ( فرنسا – ألمانيا – إيطاليا – المملكة المتحدة – الولايات المتحدة ) في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، دعمها لوساطة الأمم المتحدة الهادفة إلى وضع أساس دستوري، لتمكين انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقصر وقت ممكن.

وحسب البيان الذي جاء عقب – اجتماع مسؤولين كبار من الدول الخمس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك – أنهم ناقشوا أهمية تحقيق التطلعات الليبية للإدارة الشفافة لعائدات النفط والاتفاق على هيئة تنفيذية موحدة لها تفويض يركز على التحضير للانتخابات.

ورفضت الدول الخمس المشاركة في الاجتماع في بيانها أي استخدام للعنف ، مجددة دعمها للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر العام 2020 م.

(وال)