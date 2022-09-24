صدور كتاب “الهمجية.. زمنُ علمٍ بلا ثقافة” لميشيل هنري بترجمة عربية

الرباط 24 سبتمبر 2022 (وال) _ صدر حديثًا عن دار الساقي كتاب “الهمجية.. زمنُ علمٍ بلا ثقافة” للكاتب ميشيل هنري، بترجمة: جلال بدلة.

وجاء في تقديمه:

نشهد اليوم تطورًا غير مسبوق للعلم يترافق مع انهيار دراماتيكي للثقافة. وللمرّة الأولى في تاريخ الإنسانية، يتباعد العلم والثقافة في مواجهة وجودية حتى الموت: انفجار علمي مقابل خراب الإنسان. ولا ينادي الكاتب بزوال العلم، إنما بزوال الأيديولوجيا المرافقة له، بعدما صار العلم همجيةً منذ اللحظة التي نسي أنه هو نفسه شكل من الثقافة. ويحاول عبر تأملات فلسفية أن يُعيد الحياة إلى الوثبة الأولى للعلم مبيّنًا الفعل الثقافي المؤسِّس له. هي همجية من نوع جديد تخترق مجتمعنا وتؤدي إلى تدميره: هل يمكن التغلّب عليها؟ هل مجتمع بلا ثقافة ممكن؟

ميشيل هنري (1922 ـ 2002): روائي فرنسي، وباحث في علم الظواهر وعلم الاجتماع والسياسة والفن، وأستاذ في جامعة Paul-Valéry de Montpellier. كما درّس في جامعات فرنسية وعالمية. (وال _ الرباط)ح م

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