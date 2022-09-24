صدور طبعة جديدة من “جحيم حي” للشاعر إدريس سالم

دمشق 24 سبتمبر 2022 (وال) _ أصدرت دار الدراويش للنشر والترجمة في ألمانيا وبلغاريا طبعة ثانية من ديوان “جحيم حيّ”، للشاعر الكردي السوري، إدريس سالم، والذي يقع في 120 صفحة، وفيه قصائد بأغراض شعرية مختلفة، مكتوبة ما بين أعوام (2010م – 2019م).

ووفقًا للناشر تُنصت قصائد الديوان جميعها إلى صوت الكينونة الداخلية لصراخ الشاعر، حيث نقترب من صدى عوالمه ومن رؤاه الخاصة بوطنه وقضيته ومجتمعه، وفيه معالجات لقضايا اجتماعية وسياسية ووجدانية جمّة.

يتوزّع الديوان على قصائد عدة، تبدأ بقصيدة “وحي الحرائق”، وتنتهي بقصيدة “بقايا امرأة”، ويعقد الشاعر مقارنة بين عالمين، عالم الكتابة بما تشكّل من ترياق ضدّ آلامه وخيباته، وعالم مسكون بانكسارات وصور لشخوص وأمكنة وأزمنة، تتوحّد جميعها في ترسيخ هذا التضاد. وفي ذروة هذا الصراع الأبدي بين العالمين، يصدح صوت الشاعر وهو يخطّ من خلال اللغة ورؤاه ميسمًا خاصًا لبعض من الأمل الذي ينفتح من قيم المحبة والقدرة على الانتصار لقيم الحياة، كما يستحقّ أن يعيشها الإنسان.(وال _ دمشق) ح م

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