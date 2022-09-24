رئيسة وزراء فرنسا تزور الجزائر الشهر القادم لإعادة إطلاق العلاقات الثنائية.

باريس 24 سبتمبر 2022م ( وال ) – أعلنت رئاسة الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، أن رئيسة الوزراء” إليزابيث بورن ” ستزور الجزائر، في التاسع والعاشر من أكتوبرا لقادم ، للقاء نظيرها أيمن بن عبد الرحمن، بهدف تثبيت “الشراكة” التي اتفق عليها نهاية الشهر الماضي رئيسيْ البلديْن.

وأضافت الرئاسة الفرنسية قائلة “تماشيًا مع الإعلان المشترك للجزائر من أجل تجديد الشراكة بين الجزائر وفرنسا”، والذي تمخّضت عنه زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية أغسطس، “سيجتمع أعضاء الحكومتيْن الفرنسية والجزائرية لإعادة تأكيد عزمهم على تعزيز الصداقة بين فرنسا والجزائر وتعميق التعاون الثنائي في مجالات المصلحة المشتركة”.

ووقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي، أواخر أغسطس، “إعلان الجزائر” من أجل شراكة متجددة.

ويتضمن الاتفاق جملة من التفاهمات تخص ملف الذاكرة وماضي الاستعمار الفرنسي في الجزائر (1830-1962) والتعاون في مجال الأمن والدفاع والسياسية الخارجية والاقتصاد، وتحديداً في الغذاء والموارد النادرة، وفق ما ذكر ماكرون في تصريحات له.