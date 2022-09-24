اصابة ثلاثة صحفيين بعد ان اعتدت عليهم قوات الصهيوني جنوب الخليل

الخليل 24 سبمبر2022 (وال)- أصيب ثلاثة صحفيين بجروح متفاوتة، خلال اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني، عليهم أثناء خلال قمعها اليوم السبت للفعالية المساندة للفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل، ومنعتهم من التغطية.

وقالت وكالة الأباء الفلسطينية “فا” إن قوات الاحتلال اعتدت على مصور وكالة “وفا” مشهور الوحواح، وأصابته بقنبلة غاز بشكل مباشر، فيما أصيب الصحفي فادي خلاف الذي يعمل في تلفزيون فلسطين بالإغماء، وكذلك المصور الصحفي وسام الهشلمون، عولجوا ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت فلسطينيين والمتضامنين الأجانب من الوصول إلى قرية التوانة ببلدة يطا، جنوب الخليل، لمساندة الأهالي في ظل مواصلة عمليات الاستيطان، الهادفة لترحيل الفلسطينيين من أراضيهم. (وال)

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