رئيسة وزراء فرنسا إلى الجزائر الشهر المقبل لـ "تثبيت الشراكة" .

باريس 24 سبتمبر 2022 م (وال) ــــ أصدرت رئاسة الحكومة الفرنسية اليوم السبت بيانا حول الزيارة التي ستقوم بها رئيسة وزراء فرنسا للجزائر خلال يومي 9 ، و10 من اكتوبر القادم .

وجاء في البيان : (تزور رئيسة الوزراء الفرنسية “إليزابيت بورن” الجزائر في الــ 9 من شهر أكتوبر القادم ، للقاء نظيرها أيمن بن عبد الرحمن بهدف تثبيت “الشراكة” التي اتفق عليها رئيسا البلدين ” الجزائري عبد المجيد تبون ، والفرنسي ايمانويل ماكرون” نهاية شهر أغسطس الماضي ، وذلك تماشياً مع الإعلان المشترك للجزائر من أجل تجديد الشراكة بين الجزائر وفرنسا)

وسيتم خلال هذه الزيارة لقاء يجمع أعضاء الحكومتين الفرنسية والجزائرية لإعادة تأكيد عزمهم على تعزيز الصداقة بين فرنسا والجزائر وتعميق التعاون الثنائي في مجالات المصلحة المشتركة ، وذلك لعقد الدورة الخامسة للجنة الحكومية الرفيعة المستوى بين الجزائر وفرنسا .

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