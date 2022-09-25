اوكرانيا تسحب اعتماد السفير الايراني في كييف بسبب امداد روسيا باسلحة ايرانية الصنع.

كييف 24 سبتمبر 2022 (وال) – أعلنت أوكرانيا أنها سحبت اعتماد السفير الإيراني لديها، وكذلك تقليص عدد الموظفين الدبلوماسيين في السفارة الإيرانية في كييف “بشكل كبير” بسبب إمداد روسيا بأسلحة إيرانية الصنع.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان: “عقب توجيه الرئيس الأوكراني (فولوديمير زيلينسكي) باتخاذ إجراءات عاجلة للرد على استخدام القوات الروسية لأسلحة إيرانية الصنع على أراضي أوكرانيا، تم استدعاء القائم بالأعمال الإيراني إلى وزارة الخارجية”.

وأضافت: “انه تم ابلاغ للقائم بالأعمال إن إمداد روسيا بالأسلحة الإيرانية، واستخدامها ضد المدنيين يتعارض مع الموقف المعلن المتمثل في الحياد واحترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها”.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الهجمات شنتها القوات الروسية على أوديسا باستخدام طائرات بدون طيار إيرانية الصنع، يوم الجمعة، أسفرت عن مقتل شخص واحد.