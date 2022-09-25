رئيس مجلس النواب وعدد من مُمثلي الأحزاب السياسية يبحثان آخر تطورات الوضع في ليبيا .

القبة 25 سبتمبر 2022.م ( وال ) – التقى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح ” بمدينة القبة مساء السبت عدد من مُمثلي الأحزاب السياسية من مختلف أنحاء ليبيا .

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق ” فإن اللقاء تناول آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، ومساعي مجلس النواب لإنهاء الأزمة الراهنة عبر الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي وتحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ،

كما استمع “عقيلة ” خلال هذا اللقاء إلى مختلف الآراء من مُمثلي الأحزاب السياسية حول ورؤيتهم للأوضاع الراهنة وسُبل الوصول بالبلاد إلى ما يطمح إليه الليبيين بإجراء الانتخابات والعبور بالبلاد إلى مرحلة من الإستقرار والسلام لتنطلق عجلة التنمية والبناء.

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