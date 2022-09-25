الإيطاليون يدلون بأصواتهم اليوم لانتخاب برلمان جديد.

روما 25 سبتمبر 2022 م ( وال ) – يدلي الناخبون الإيطاليون بأصواتهم اليوم الأحد لانتخاب برلمان جديد للبلاد.

ويحق لنحو 51.5 مليون مواطن إيطالي حق التصويت في هذه الانتخابات، في ظل توقعات بفوز تحالف الأحزاب اليمينية بقيادة جيورجيا ميلوني وحزبها القومي “إخوان إيطاليا” والحصول على أغلبية مطلقة.

وفي حال فوزها ستصبح ميلوني أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا.

ويضم تكتل اليمين أيضا حزب “الرابطة” الشعبوي اليميني بقيادة ماتيو سالفيني وحزب “فورزا إيطاليا” المحافظ بقيادة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني.

ويهيمن حزب ميلوني ، الذي يبدو أنه ينتقد الاتحاد الأوروبي والقومي والعنصري أحيانًا، على التحالف، ويخشى الكثيرون من أن السياسة الإيطالية ستتحول إلى اليمين إذا فاز التحالف.

يشار إلى أنه خلال الفترة التي سبقت الانتخابات، ركز المتنافسون من تيار اليسار وتيار الوسط على مهاجمة بعضهم البعض بدلا من تشكيل معارضة مشتركة ضد الأحزاب اليمينية.

ومن المقرر نشر استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم في الساعة 11 مساء، بعد إغلاق مراكز الاقتراع، فيما ستتوالى تباعا النتائج الرسمية الأولية خلال الليل.

….( وال ) …..