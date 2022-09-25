وزير التعليم العالي يبحث مع نقابات أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة طرابلس المشاكل التي تواجههم وسبل حلحلتها .

طرابلس 25 سبتمبر 2022 م ( وال ) – التقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية ” عمران القيب” أمس السبت مع نقابات أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة طرابلس .

وحسب الصفحة الرسمي لوزارة التعليم العالي تركز اللقاء حول المشاكل والصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس ، حيث تمت مناقشة كل مشكلة على حدة واستعرض الوزير الإجراءات المتخذة حيالها ، مؤكدا على أن جميع مطالبهم مشروعة والحكومة أبدت استعدادها الى حلها حسب الإمكانيات المالية المتاحة .

وفي ختام هذا اللقاء اتفق الحضور على تشكيل لجان من اجل إحالة كشف تفصيلي بالحالات التي تحتاج علاج لاتخاذ ما يلزم من إجراء حيالها، وترتيب لقاء لمسؤولي النقابات مع وزير المالية لوضعهم في تفاصيل المشاكل والصعوبات التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية .

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