استشهاد شاب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس.

نابلس 25 سبتمبر 2022 (وال) – استشهد شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون فجر اليوم الأحد ، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر أمنية أن الشاب “سائد عدنان عزت الكوني” في العشرينيات من العمر استشهد ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في منطقة “التعاون” من المدينة، ولا تزال تحتجز جثمانه.

وأوضحت المصادر أن ثلاثة فلسطينيين على الأقل أصيبوا برصاص الاحتلال الحي ، وجرى نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وأضافت ان قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أشرف كوسا من حي التعاون، وتقي الدين بوشكار، من حي المساكن الشعبية في مدينة نابلس.

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