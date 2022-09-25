مشاركة مسرحية ليبية بمهرجان صيف الزرقاء 2022

عمان 25 سبتمبر 2022 (وال) -شاركت فرقة المسرح الوطنى بمدينة بنغازى، بمسرحية (الموقوف 80)، وذلك ضمن مهرجان صيف الزرقاء 2022.

المسرحية من تأليف الكاتب عباس الحايك، وإخراج عبدالسلام الطيرة، و بطولة الفنان مراد العرفي، و حمزة بليبلو، أما التنفيذ الموسيقى للكاتب توفيق قادربوه.

وذكر الممثل جمال الخراز “عن مدى إعجاب الجمهور الأردنى الشقيق بالعرض المسرحي، وكان مشرفا للمسرح الليبي الذى تجاوز قرنا من العمر، أما عن فكرة العمل فقد قال الخراز: بأن العمل يدور حول معاناة الإنسان عندما يسجن بسبب مطالبته بحقوقه”.(وال عمان) ر ع / س خ.

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