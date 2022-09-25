مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بانفجار لغم شمال شرقي أفغانستان

بدخشتان 25 سبتمبر 2022 (وال) -قتل شخص واحد، وأصيب ثلاثة آخرون، إثر انفجار لغم مدفون على جانب طريق في مدينة فيض آباد بولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان. وقال رئيس دائرة الإعلام والثقافة بولاية بدخشان معز الدين أحمدي، في بيان: “نتيجة انفجار لغم على جانب طريق في مدينة فضل آباد وسط ولاية بدخشان، قُتل مدني وأصيب […]

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