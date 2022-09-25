غزة 25 سبتمبر 2022 (وال) -أكدت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، عصر اليوم الأحد، أن “حالة من التوتر الشديد تسود أجواء سجن “رامون” نتيجة إصابة أحد الأسرى المعزولين”. وبينت الوزراة في تصريح صحفي، أن “قوات الاحتلال نقلت الأسير فهد فؤاد صالحة، من مخيم بلاطة لمشفى سوروكا نتيجة قيامه بإضرام النار في زنزانته، وذلك احتجاجًا على استمرار […]

ظهرت المقالة توتر بسجن “رامون” بعد إصابة أسير بحروق احتجاجا على عزله من الاحتلال أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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