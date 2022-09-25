حزب العمال البريطاني يصف ميزانية الحكومة بــ "مقامرة يائسة" .

لندن 25 سبتمبر 2022 م (وال) ــــ انتقد حزب العمال البريطاني اعلان “كواسي كوارتنغ” وزير المالية في حكومة “ليز تراس” الجديدة اقتراحه موازنة مصغرة ووصفه بأنه (مقامرة يائسة) .

وجاء انتقاد حزب العمال هذا متناغما مع ما قاله معهد الدراسات المالية اللندني بأن التخفيضات الضريبية هي الأكبر منذ ميزانية العام 1972، التي انتهت بكارثة بسبب (تأثيرها التضخمي) الذي وصل إلى أعلى معدلاته خلال أربعين عاما وفق ما أكده مسئول في بنك إنجلترا لمركزي .

وكان “كوارتنغ” قد أعلن أول من أمس الجمعة، “ميزانية مصغرة” لانقاذ الاقتصاد من براثن التضخم المتفاقم والركود المتزايد ، وذلك بدعم فواتير الطاقة المنزلية الذي أعلنته رئيسة الوزراء “ليز تراس” ستبلغ تكلفته 60 مليار جنيه للأشهر الستة

المقبلة، متوقعاً انخفاض التكلفة (بينما نتفاوض على عقود طويلة الأمد للطاقة مع الموردين)، كما قال إن تكلفة التخفيضات الضريبية ستبلغ 45 مليار جنيه إسترليني أخرى،موضحا : أن (خطة الحكومة هي توسيع جانب العرض بالاقتصاد من خلال الحوافز الضريبية والإصلاح لأن هذه هي طريقة التنافس بنجاح مع الاقتصادات الديناميكية حول العالم، وانها هي الطريقة التي ستحول بها حلقة الركود المفرغة إلى دورة نمو محمودة)

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