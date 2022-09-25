ليبيا نيوز

عاجل .. تمت اليوم الأحد مراسم التسليم والاستلام بين كل من  المستشار عبدالله أبورزيزة الرئيس الجديد للمحكمة العليا وسلفه المستشار محمد الحافي بمقر المحكمة العليا بطرابلس .  

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 25 سبتمبر 2022 م (وال) ــ عاجل .. تمت اليوم الأحد مراسم التسليم والاستلام بين كل من  المستشار عبدالله أبورزيزة الرئيس الجديد للمحكمة العليا وسلفه المستشار محمد الحافي بمقر المحكمة العليا بطرابلس . 

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وكالة الأنباء الليبية

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