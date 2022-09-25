طرابلس 25 سبتمبر 2022 م (وال) ــ عاجل .. تمت اليوم الأحد مراسم التسليم والاستلام بين كل من المستشار عبدالله أبورزيزة الرئيس الجديد للمحكمة العليا وسلفه المستشار محمد الحافي بمقر المحكمة العليا بطرابلس .
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
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