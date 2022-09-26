متابعة سير امتحانات الترقية للأعضاء المستحقين من ضباط الصف والأفراد بوزارة الداخلية للعام الحالي .

طرابلس 25 سبتمبر 2022م ( وال )-قام مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية اليوم الأحد بجولة ميدانية لمتابعة سير امتحانات الترقية الاستثنائية للأعضاء المستحقين للترقية من ضباط الصف والأفراد للعام 2022م بمقر المعهد العالي للضباط .

وأستمع مدير الإدارة خلال الجولة لشروح وافية من قبل المشرفين على الامتحانات حول الخطة التي وضعتها الإدارة لإنجاح عملية الامتحانات .

وذكرت مصادر وزارة الداخلية أن مدير الإدارة شدد على أهمية العملية التدريبية من أجل الرفع كفاءة منتسبي هيئة الشرطة واداء واجباتهم على اكمل وجه .

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