محاضرة توعوية لأعضاء مديرية أمن طرابلس حول آلية تأمين الملاعب والأنشطة الرياضية.

طرابلس 25 سبتمبر 2022 م ( وال ) – القى رئيس لجنة الأمن القومي الرياضي عميد “عبدالباسط الطبال” محاضرة توعوية لأعضاء مديرية أمن طرابلس حول خطوات ضبط الامن في الملاعب و آلية العمل في تأمين الملاعب والأنشطة الرياضية.

وحضر المحاضرة التوعوية عضو اللجنة عن الإدارة العامة للدعم المركزي ورئيس الأمن الرياضي بالمديرية ومندوب عن جهاز دعم الاستقرار ومنتسبو مديرية امن طرابلس والمهتمين بهذا المجال

وقام المشاركون بجولة داخل ملعب نادي ابوسليم اطلعوا خلالها على مرافق الملعب ومداخله ومخارجه والمدرجات ومدى استيعابها للجماهير .

وكذلك الاطلاع على غرف تبديل الملابس الخاصة باللاعبين والحكام .