مكتب الخدمات التعليمية الفرع البلدي بني خليفة يعقد اجتماعه الأول بِمُدراء المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد .

غريان 25 سبتمبر 2022م ( وال ) – عقد مراقب التربية والتعليم غريان ” محمد المنتصر ” اجتماعا مع مدير مكتب الخدمات التعليمية الفرع البلدي بني خليفة ” علي المشاط ” بحضور مدراء المدارس بمكتب الخدمات التعليمية بني خليفة تم خلاله مناقشة الاستعدادات لإنطلاق العام الدراسي الجديد يوم 16 أكتوبر القادم .

وناقش الاجتماع بحضور مدراء مكتب التفتيش التربوي للتعليم الاساسي ” شعبان الشيباني ” ومكتب التعليم الثانوي ” عبدالحفيظ البهلول ” والمتابعة وتقييم الاداء ” عبدالفتاح ابوعرقوب ” والاحتياط العام بالمراقبة ” محمد سعيد ” احتياجات المدارس لاستقبال العام الدراسي و إعداد الجداول وفق مُعدلات الاداء وتوزيعها على المعلمين والمعلمات قبل موعد الدراسة واستكمال الملاك الوظيفي الجديد .

.. ( وال غريان ) ..