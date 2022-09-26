ليبيا نيوز

مكتب الخدمات التعليمية الفرع البلدي بني خليفة يعقد اجتماعه الأول بِمُدراء المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد .

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

غريان 25 سبتمبر 2022م ( وال ) –  عقد مراقب التربية والتعليم غريان   ” محمد المنتصر ” اجتماعا مع مدير مكتب الخدمات التعليمية الفرع البلدي بني خليفة   ” علي المشاط ” بحضور  مدراء المدارس بمكتب الخدمات التعليمية بني خليفة تم خلاله مناقشة الاستعدادات لإنطلاق العام الدراسي الجديد يوم 16 أكتوبر القادم .

وناقش الاجتماع بحضور مدراء مكتب التفتيش التربوي للتعليم الاساسي   ” شعبان الشيباني ” ومكتب التعليم الثانوي   ” عبدالحفيظ البهلول ” والمتابعة وتقييم الاداء   ” عبدالفتاح ابوعرقوب ” والاحتياط العام بالمراقبة  ” محمد سعيد ” احتياجات المدارس لاستقبال العام الدراسي و إعداد الجداول وفق مُعدلات الاداء وتوزيعها على المعلمين والمعلمات قبل موعد الدراسة واستكمال الملاك الوظيفي الجديد .

.. ( وال غريان ) ..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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