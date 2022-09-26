جهاز الإسعاف والطوارئ : وفاة " 5 " أشخاص وإصابة آخرين جراء اشتباكات الزاوية .

طرابلس 25 سبتمبر 2022 م ( وال ) – أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ فجر اليوم وفاة ” 5 ” أشخاص ” بينهم طفل جراء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها الليلة الماضية مدينة الزاوية .

وأضاف الجهاز في منشور عبر صفحته على الفيسبوك أن ” 13 ” آخرين أصيبوا جراء الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة . وفقا للجهاز .

كما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عن إصابة منزل بالقرب من سوق الخضرة الزاوية ، مشيرًا إلى تلقيه نداءات استغاثة ، الا أنه لفت إلى استحالة التحرك داخل المنطقة مع زيادة وتيرة الاشتباكات.

وفي السياق نفسه دعا الجهاز جميع العائلات العالقة في اتجاه الزاوية المركز، طريق المستشفى، الاتصال على رقم جهاز الإسعاف والطوارئ الزاوية المركز (0913221817) ، أما العائلات العالقة باتجاه الحرشة، الاتصال على رقم جهاز الإسعاف الغرب (0922130238) .

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