مقتل 5 أشخاص بسبب اجتياح إعصار نورو الفلبين.

مانيلا 26 سبتمبر 2022 (وال) – لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم بعد أن اجتاح الإعصار نورو العاصمة الفلبينية مانيلا والأقاليم الشمالية وغمر مناطق بالمياه.

وأمر الرئيس الفلبيني “فرديناند ماركوس” اليوم الاثنين بتوزيع المساعدات على آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منازلهم في المناطق المتضررة ونقل الإمدادات جوا وتوفير معدات إزالة المخلفات للبلدات الأكثر تضررا.

وأشار “ماركوس” في مؤتمر صحفي مع مسؤولي إدارة الكوارث إلى أن 74 ألف شخص اضطروا للجوء إلى مراكز الإجلاء بسبب العاصفة.

واجتاحت رياح بلغت سرعتها 185 كيلومترا في الساعة جزيرة لوزون الرئيسية في مطلع الأسبوع مما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية وسوق الأوراق المالية اليوم الاثنين.

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