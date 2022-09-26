اللجنة العليا لمعرض بنغازي الدولي للكتاب تتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال الوفود العربية 

بنغازي 26 سبتمبر 2022 (وال) _ عقدت اللجنة العليا لمعرض بنغازي الدولي المكلفة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة؛ اجتماعها العادي صباح اليوم الإثنين، وذلك للوقوف على الاستعدادت النهائية لاستقبال الوفود المشاركة التي يتوقع وصولها في العاشر من أكتوبر القادم.

هذا و أوضح مراسل _ وكالة الأنباء الليبية _ أن المجتمعون ناقشوا اعتماد صحيفة يومية رسمية خاصة بالمعرض، مشاركة الكتاب الليبين من خارج بنغازي، معايير اعتماد جمهورية مصر الدولة الشرفية لدورة الأولى؛ حيث تجاوز عدد دور النشر المصرية المشاركة المائة.

وبين، أنه تم الاتفاق على إعفاء شحنات الكتب من الرسوم الجمركية و تسير التأشيرات و الموافقات الأمنية للمشاركين العرب، جدولة النشاط الثقافي المصاحب من أمسيات ولقاءات فكرية و محاضرات تعني بثقافة الطفل، ضمان استضافة المؤسسات التعليمة في مختلفة أرجاء البلاد في الفاعليات اليومية.

الجدير بالذكر أن الدولي بنغازي للكتاب، الذي تشرف عليه القيادة العامة للقوات المسلحة، و الذي سينطلق منتصف أكتوبر القادم للعام الحالي، سوف يضم أكثر من 200 جناح بمشاركة (السعودية ، مصر ، تونس ، الإمارات ، سوريا ، لبنان ، السودان ، جنوب السودان ، الجزائر)، إضافة إلى ثلاثة عشر دار نشر محلية. (وال _ بنغازي) ه ش

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