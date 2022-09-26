(الحطماني) يحقق الفوز في مسابقة “حكاية أثر” التراثية بمدينة المنامة

المنامة 26 سبتمبر 2022 (وال) حقق الشاب الليبي ” ياسين أحمد الحطماني” والمقيم في مدينة غدامس جنوب غرب ليبيا، الفوز باختياره ضمن الخمس الأوائل في مسابقة (حكاية أثر) المقامة في العاصمة البحرينية المنامة، تحت شعار ” شباب عربي من أجل التراث”، والتي يشرف عليها المركز العربي الإقليمي للتراث.

وفي كلمة _ لوكالة الأنباء الليبية _ قال مدير مكتب الإعلام بمكتب الشباب ببلدية غدامس “عثمان الجنايني” أن هذه المسابقة أقيمت بمشاركة 217 متسابقا من 16 دولة عربية, و ذلك احتفالاً بالذكرى العاشرة لتأسيس المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، و الذكرى الخمسين لاتفاقية التراث العالمي.

وأوضح الجنايني: أن المشاركة في المسابقة تمحورت بتجسيد فيلم وثائقي قصير ( حكاية أثر ) عن مدينة غدامس القديمة المصنفة ضمن التراث العالمي، و كيفية المحافظة على التراث المادي و اللامادي للمدينة، و ضمان دوامه للأجيال القادمة، و بمنافسة لم تكن سهلة من المشاركين بالمسابقة.

وأضاف الجنايني: أنا سعيد جداً وفخور لاختيار فيلم مدينة غدامس للشاب (ياسين الحطماني) من ضمن الفائزين الخمسة الأوائل بالمسابقة، و بحضور الأمراء و السفراء و الخبراء من منظمة اليونسكو، و حشد كبير من المهتمين و الضيوف، حيث يعد هذا فخرا لكل الليبيين.

وتابع: سيتم عرض الفيلم و منح درع الفوز يوم 27 من سبتمبر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، داعياً شباب ليبيا للاحتذاء بمسيرة ياسين، والمشاركة في كافة المحافل العربية بل وحتى الدولية ورفع راية ليبيا. (وال _ المنامة) ع م

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