حزب "إخوة إيطاليا" يفوز في الانتخابات العامة في إيطاليا.

روما 26 سبتمبر 2022 (وال) – أظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة في إيطاليا فوز تحالف يميني بزعامة حزب “إخوة إيطاليا” الذي تقوده “جورجيا ميلوني” بنحو 43 في المئة من الأصوات وأنه في طريقه للحصول على أغلبية واضحة في البرلمان.

وقالت “ميلوني” البالغة من العمر 45 عاما لأنصار حزبها اليوم الاثنين “يجب أن نتذكر أننا لم نصل إلى نقطة النهاية ، فنحن في نقطة البداية. اعتبارا من الغد يجب أن نثبت جدارتنا”.. مضيفة “لن نخون ثقتكم”.

وفي حال تأكد فوزها ستكون “جورجيا ميلوني” أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا.

من جهة أخرى، اعترف الحزب الديمقراطي الذي يمثل يسار الوسط بإيطاليا اليوم بهزيمته في الانتخابات العامة وقال إنه سيكون أكبر قوة معارضة في البرلمان المقبل.

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