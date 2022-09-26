لجنة بالكلية البحرية تجري امتحان للمفاضلة لقبول طلبة للدراسة بالكلية .

طرابلس 26 سبتمبر 2022(وال)- تابع الفريق الإعلامي لشعبة الإعلام والتوثيق بإدارة التوجيه المعنوي الأحد، من أكاديمية الدراسات البحرية بمنطقة سيدي بلال غرب طرابلس، امتحانات المفاضلة والقبول لطلبة الثانوية العامة، وذلك من أجل قبول عدد 100 طالب للدراسة في الكلية البحرية، بعد اجتياز امتحانات التقييم والفحص الطبي بنجاح.

و أكد كبير المعلمين بالأكاديمية ورئيس لجنة قبول الطلبة، العميد بحار “محمود دلعوب”، أن سير عمل امتحانات المفاضلة تسير بشكل طبيعي ومنظم، بعد إستقبال ملفات حوالي (600) طالب،

وسيتم اختيار (100) طالب منهم بعد نجاحهم في الاختبارات للدارسة في الكلية البحرية لمدة ثلاثة سنوات،حيث يتحصل الخريج على شهادة بكالوريوس علوم بحرية بالإضافة لرتبة ملازم أول.

وال..