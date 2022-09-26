عضوة جمهورية تبذل الجهد والمساعي لمنع ترامب من الترشج للرئاسة مجددأ .

واشنطن 26 سبتمبر 2022 م (وال) ــــ قالت النائبة الأميركية عن الحزب الجمهوري، “ليز تشيني”، إنها ستفعل كل ما في وسعها لمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من أن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024 ، واصفة اياه بأنه (مدمر أساسي للحزب الجمهوري) .

ونقلت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية عن ابنة نائب الرئيس السابق ديك تشيني قولها : (إذا حصل ذلك وأصبح ترامب مرشحاً عن الحزب للرئاسة فـلن أكون جمهورية بعد اليوم) .

من جهة أخرى، شدّدت “ليز تشيني”، التي تشغل منصب نائب رئيس لجنة مجلس النواب والتي تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول في الــ 6 من شهر يناير 2021، في حديثهاعلى أن (أي تفاعل لترامب مع اللجنة سيكون تحت القسم ويخضع لعقوبات الحنث باليمين)، رافضة تحديد ما إذا كانت اللجنة تود الاستماع إلى الرئيس السابق .

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