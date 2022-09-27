وزارة الشباب تفتح مدرسة الأمن القومي للقيادات الشابة بهدف تعزيز الهوية الوطنية والقيم في نفوس الشباب .

طرابلس 26 سبتمبر 2022 م ( وال ) – تعلن وزارة الشباب عن فتح مدرسة الأمن القومي للقيادات الشابة في إطار جهود وزارة الشباب لتعزيز الهوية الوطنية وتعزيز القيم في نفوس الشباب وصقلاً لمهارات القادة الشباب بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة ،.

وأوضحت وزارة الشباب عبر موقعها : أنه حرصا من الوزارة لوحدة هذا الوطن وضمن مستهدفات الخطة الوطنية للمدارس الصيفية والجبلية والصحراوية والبرنامج الوطني روافع للشباب تم فتح باب التقديم للراغبين في المشاركة في مدرسة الأمن القومي للقيادات الشبابية بالمؤسسات الشبابية ومنتسبي المدراس الصيفية والبرنامج الوطني روافع ومبادرة التعلم الديمقراطي بالعام 2022م .

وأضافت الوزارة أن مدرسة الامن القومي ستتركز على حزم التدريب بالمدرسة التي تقام لأول مرة لتعزيز قيمة الإنتماء الوطني في نفوس الشباب ورفع مستوى الوعي بالمخاطر التي تهدد الأمن القومي.

ودعت الوزارة الشباب إلى الاسراع والمشاركة في هذه المدرسة .