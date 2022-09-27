أكثر من 26 عملية جراحية لمرضى العيون بمستشفى يفرن كللت بالنجاح ضمن خطة توطين علاج امراض العيون .

يفرن 26 سبتمبر 2022 م ( وال ) – اجرت القافلة الطبية لمستشفى العيون طرابلس التي تزور مستشفيات الجبل الغربي أكثر من 26 عملية جراحية لمرضى العيون كللت بالنجاح ضمن جهود وزارة الصحة لتوطين علاج امراض العيون .

كما واصل فريق القافلة الطبية اجراء الكشوفات الطبية لمرضى العيون من مدن الجبل الغربي بمستشفى يفرن العام يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى 10 ليلا وكذلك اجراء العمليات الجراحية والكشف العام والعمليات الكبرى والصغرى .

وأجرى الطاقم الجراحي العديد من العمليات الصغرى والكبرى بنجاح و سيستمر الفريق في إجراء العمليات و الكشف على الحالات لمدة عشرة أيام في مدن الجبل الغربي ضمن برنامج توطين العلاج لأمراض العيون بالداخل الذى تتبناه وزارة الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية لكل مدن ليبيا الحبيبة .

وتعلن اللجنة المنظمة بأن الكشف على مرضى العيون مستمر يوميا بمستشفى يفرن العام .

واجرت القافلة الطبية الكشف في اليوم الاول على 124 حالة واجراء 12 عملية داخل غرف العمليات بمستشفى يفرن العام وتكللت بالنجاح .

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