جورجيا ميلوني تستعد لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا .

روما 26 سبتمبر 2022 (وال)- تستعدّ جورجيا ميلوني لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا بعدما قادت تحالفاً محافظاً للفوز في الانتخابات العامة التي جرت أمس.

وقالت ميلوني، البالغة من العمر 45 عاماً، لأنصار حزبها القومي ” إخوة إيطاليا ” في ساعة مبكرة من صباح اليوم: يجب أن نتذكّر أننا لم نصل إلى نقطة النهاية، بل نحن في نقطة البداية. واعتباراً من الغد، يجب أن نثبت جدارتنا ” .

وأشارت النتائج حصول حزب إخوة إيطاليا على 26 في المئة تقريباً، ارتفاعاً من أربعة في المئة فقط في الانتخابات العامة السابقة في عام 2018.

وال..