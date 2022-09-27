وزير خارجية الجزائر : معالجة جوهر الأزمة الليبية عبر إنهاء التدخلات الخارجية.

نيويورك 27 سبتمبر 2022 م ( وال ) – جددت الجزائر التأكيد على حتمية معالجة جوهر الأزمة الليبية عبر إنهاء التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها في شؤونها الداخلية .

جاء ذلك في كلمتها التي القاها وزيرها للشؤون الخارجية ” رمطان لعمامرة ” أمام اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الاثنين .

و دعا ” لعمامرة ” في هذا الخصوص مساعدة الأطراف الليبية نحو صياغة التوافقات الضرورية للمضي قدما في تحقيق أهداف المصالحة الوطنية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية وعصرية، حسب تعبيره.

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