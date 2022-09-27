بوتين: الغرب يثير أزمة غذاء عالمية

موسكو 27 سبتمبر 2022 (وال) -أتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدول الغربية بممارسة خداع وسياسة جشعة، مؤكدا أن الحبوب المصدرة من أوكرانيا لا تصل إلى أفقر دول العالم، بحسب ماذكرته وكالة تاس الروسية.

وقال بوتين، في اجتماع حكومي اليوم حول تنمية القطاع الزراعي في البلاد، إن “الغرب يثير أزمة غذاء عالمية، إذ أن وضع الإمدادات الغذائية إلى أفقر دول العالم لا يتغير، وهذه خدعة كاملة من الغرب”.

وأضاف، أن روسيا تطرقت إلى هذه المسألة عدة مرات، لكنها لم تجد آذانا صاغية من أحد، وقال بوتين: “نتحدث عن ذلك لكن كل هذا عبث لا أحد يسمع”.

ووفقا للرئيس الروسي فإنه بحلول 23 سبتمبر الجاري (2022) أربع سفن اتجهت إلى أفقر البلدان بموجب برنامج الأمم المتحدة من أصل (203) سفن غادرت موانئ أوكرانيا.

أما أبرز تصريحات بوتين في الاجتماع فقد ذكر أن إنتاج روسيا من الحبوب بما في ذلك القمح، قد يتجاوز هذا العام (150) مليون طن وهو مستوى قياسي، وسيغطي إنتاج الحبوب في روسيا الاحتياجات المحلية بالكامل ويزيد للصادرات، كما وصف تصدير الحبوب من أوكرانيا بأنه “خدعة كاملة” من الغرب، وأن العقوبات ما تزال تعيق تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا الأمر يهدد بأزمة غذاء عالمية.(وال موسكو) س خ.

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