عودة العائلة المالكة في بريطانيا لأداء مهامها بعد انتهاء الحداد

لندن 27 سبتمبر 2022 (وال) -بدأ أعضاء العائلة المالكة في بريطانيا العودة إلى أداء واجباتهم الرسمية بعد انتهاء الحداد العام في البلاد على الملكة إليزابيث الثانية.

وذكرت وكالة الأبناء البريطانية “بي آيه ميديا” أن الأعلام كانت منكسة حتى الساعة 8 صباحا (07.00 بتوقيت غرينتش)، يوم الثلاثاء، وفي هذه الأثناء، زار أمير ويلز الجديد وليام، وزوجته كيت، أميرة ويلز، هذا البلد للمرة الأولى منذ حصولهما على لقبيهما.

وبعد وفاة الملكة في 8 سبتمبر، لم يقم أفراد العائلة المالكة بالواجبات الرسمية إلا عند الضرورة، وسيقضي وليام وكيت اليوم في أنحاء ويلز، وسيبدآن بزيارة مدينة “هولي هيد” في جزيرة “أنجلزي” شمالي ويلز، ثم مدينة “سوانزي”، جنوب غربي ويلز.

وقام الملك تشارلز الثالث بمهمة رسمية واحدة، خلال فترة الحداد، وهي إجراء اتصال هاتفي مع المستشار كواسي كوارتنغ، وزير المالية في الحكومة البريطانية الجديدة، مساء الخميس الماضي، أي عشية الإعلان عن ميزانية جديدة تتضمن خفضا في الضرائب، وسافر الملك إلى اسكتلندا بعد فترة وجيزة من تشييع جنازة الملكة، يوم الإثنين الماضي، وربما يبقى بمنزله في بيركال حتى أوائل أكتوبر، وفقا للتقليد الذي وضعته الملكة الراحلة.

وكانت الملكة تقضي عادة حوالي (10) أسابيع في قصرها باسكتلندا خلال فصل الصيف، ثم تعود إلى لندن قبل وقت قصير من بدء جلسة البرلمان في الخريف، ومن المرجح أن يكون التخطيط جاريا لتتويج تشارلز.(وال لندن) س خ.

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