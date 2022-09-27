وزير العمل والتأهيل يبحث مع سفير بنغلاديش التعاون في مجال الأيدي العاملة

طرابلس 27 سبتمبر 2022 (وال)- بحث وزير العمل والتأهيل علي العابد ظهر اليوم الثلاثاء، مع سفير بنغلاديش لدى ليبيا العلاقات التي تجمع الشعبين الصديقين، خاصة في مجال الأيدي العاملة.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن سوق العمل الليبي يضم أعدادًا من العمالة البنغلاديشية في مجالات عديدة، مشيرًا إلى حرص الوزارة لتسوية أوضاع كل العمالة الأجنبية وفق القوانين والتشريعات المعمول بها بما في ذلك العمالة البنغلادشية.

كما شدد العابد على أهمية التوعية للعمالة حتى لا تكون ضحية الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، مؤكدًا على دور منصة الوافد في هذا الشأن، وأنه يجب على الجميع الدخول عبر الطرق الشرعية والمنصة التي بدأت العمل بشكل رسمي.

من جانبه، أشاد السفير البنغلاديشي بالدور الذي تُبذله الوزارة بخصوص العمالة، وأثنى على منصة وافد الرقمية.

كما أكد السفير رغبة بلاده في توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي العمل في البلدين لتنظيم تنقل الأيدي العمالة، مشيرًا إلى أن وزير العمل البنغلادشي سيقوم بزيارة في الآونة القريبة لليبيا. (وال)

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