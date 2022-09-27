سكان محليون يسلمون أسلحتهم طواعية للسلطات شرق أفغانستان.

أسد أباد27 سبتمبر 2022 (وال) – سلم سكان محليون في ولاية كونار الأفغانية أسلحتهم وذخائرهم طواعية للأجهزة الأمنية المعنية .

ودعا مسؤولون في وزارة الدفاع خلال حفل التسليم المزيد من الناس إلى تسليم أسلحتهم إلى الحكومة المؤقتة بقيادة طالبان.

وتحاول الإدارة الأفغانية المؤقتة جمع الأسلحة والذخائر من الأفراد في إطار الجهود المبذولة لضمان تحقيق السلام الدائم في الدولة التي مزقتها الحرب.

يذكر أنه بعد الانسحاب السريع لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في أغسطس من العام الماضي ، فُقدت كميات كبيرة من المعدات العسكرية، بما في ذلك الآلاف من المركبات العسكرية والأسلحة النارية الخفيفة والثقيلة، والكثير من الذخيرة في أفغانستان.

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