اسقاط طائرة مسيرة في المنطقة الخضراء وسط بغداد

بغداد 27 سبتمبر 2022 (وال) -أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإسقاط طائرة مسيرة ضمن محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد. وذكرت قناة السومرية نيوز، إنه “تم إسقاط طائرة ضمن محيط المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد”، لافتا إلى أن “أسلوب الاسقاط تم عن طريق التشويش أو خلل فني حصل بالمسيرة”. وأضاف أن “السفارة الأمريكية قامت […]

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