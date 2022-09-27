ليبيا نيوز

تواصل الدورة التدريبية الثانية لموظفى غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها .

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 سبها 27 سبتمبر 2022  ( وال )-   تتواصل فى  مدينة سبها  الدورة التدريبية  الثانية  لموظفى غرقة التجارة سبها  التى تنفدها الغرفة بالتعاون مع منظمة أكتيد ACTED.

و تقام  الورشة خلال الفترة من 25 – 27 من الشهر الجارى   تحت عنوان (برنامج LM التدريبي لادارة قيمة الصادرات) وتهدف الي تعلم عملية تسهيل التبادلات التجارية الدولية.

 يشار الى ان   الغرفة  التى تأسست فى العام 1993   وينظم  احكامها  القانون رقم (23)لسنة 2010م  بشأن النشاط التجارى  وتهتم  بعمل القطاع  الخاص وتعزيز دوره فى التنمية  الاقتصادية وتقديم مجموعة متكاملة  من الخدمات من بينها عقد  الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية والمشاركة  فى اعمال المجالس واللجان  الخاصة بالنشاط  الاقتصادى  والصناعى  والتجارى والزراعى .

سبها (وال )

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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