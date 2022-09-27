تواصل الدورة التدريبية الثانية لموظفى غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها .

سبها 27 سبتمبر 2022 ( وال )- تتواصل فى مدينة سبها الدورة التدريبية الثانية لموظفى غرقة التجارة سبها التى تنفدها الغرفة بالتعاون مع منظمة أكتيد ACTED.

و تقام الورشة خلال الفترة من 25 – 27 من الشهر الجارى تحت عنوان (برنامج LM التدريبي لادارة قيمة الصادرات) وتهدف الي تعلم عملية تسهيل التبادلات التجارية الدولية.

يشار الى ان الغرفة التى تأسست فى العام 1993 وينظم احكامها القانون رقم (23)لسنة 2010م بشأن النشاط التجارى وتهتم بعمل القطاع الخاص وتعزيز دوره فى التنمية الاقتصادية وتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات من بينها عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية والمشاركة فى اعمال المجالس واللجان الخاصة بالنشاط الاقتصادى والصناعى والتجارى والزراعى .

سبها (وال )