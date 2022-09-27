قرارات بنك إنجلترا المركزي المرتقبة انعشت الجنيه الإسترليني .

لندن 27 سبتمبر 2022 م (وال) ــــ أدى الوعد الذي قدمه كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي، ،بنك إنجلترا “هوو بيل”، في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الثلاثاء ، الى تهدئة روع الأسواق الناجم عن الانخفاض الذي طرأ في الأيام الماضية على الجنيه الاسترليني الى مستوى لم ينحدر اليه منذ عدة عقود، كما ساهم في ارتفاع قيمة الجنيه عند التداول .

فبينما تراجع فيه الدولار، ارتفع الجنيه بنسبة واحد في المائة في آسيا إلى 1.0805 دولار ، وارتفع بنسبة 5 في المائة تقريبا عن أدنى مستوى سجله، أمس الاثنين، عند 1.0327 دولار .

وأدى صعود الجنيه الإسترليني إلى تقليص معظم خسائر أمس الاثنين، في آسيا ، لكن “كي جاو”، محلل العملات في “سكوتيا بنك” في سنغافورة قال إنه قد يكون «قصير الأجل»، الأمر الذي يجعل الإسترليني لا يزال منخفضاً بنسبة 20 % المائة هذا العام على خلفية قوة الدولار، وفق وكالة رويترز .

وقال اقتصاديون في سوق الأوراق المالية بالعاصمة البريطانية : ان الجنيه الإسترليني، انتعش اليوم الثلاثاء، لكن تعاملاته بنيت في الغالب على الأمل وجني الأرباح وارتفاع العائدات البريطانية، مما ترك التجار في حالة قلق بخصوص التداعيات الأوسع لانخفاضه القياسي .

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