المنتخب الوطني لرفع الاثقال يحرز ( 4 ) قلائد ذهبية وفضيتين في بطولة افريقيا للشباب والناشئين بالمغرب .

الدار البيضاء 27 سبتمبر 2022م ( وال )- احرز المنتخب الوطني لرفع الاثقال ستة قلائد ، أربعة ذهبية وفضيتين ، في افتتاح بطولة افريقيا للشباب والناشئين المقامة حاليا بمدينة الدار البيضاء المغربية .

وذكرت مصادر الاتحاد الليبي لرفع الاثقال أن البطل ” كمال عبد الناصر شلابي ” تحصل على ثلاثة قلائد ذهبية في وزن ( 55 ) كجم فئة الشباب ، وكذلك الرياضي البطل ” عبد المالك ابوبكر الدوكالي ” قلادة ذهبية في النثر وقلادتين فضيتين في وزن ( 61 ) كجم فئة الشباب خلال منافسات امس الاثنين .

وعلى هامش البطولة التي تقام خلال الفترة من 23 _ 30 سبتمبر الجاري ، شارك الاتحاد العام من خلال ” عبد المنعم سوف الجين ” امين عام الاتحاد العام و ” سعيد محمد بوبكر ” عضو المكتب التنفيذي ورئيس الوفد الليبي يوم الاحد الماضي في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي لرفع الاثقال .

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