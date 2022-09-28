مكتب خدمات التربية والتعليم القواسم يعقد اجتماعه الاول استعدادا للعام الدراسي .

غريان 27 سبتمبر 2022م ( وال ) – عقد مكتب خدمات التربية والتعليم للفرع البلدي القواسم اليوم اجتماعه الاول هذا العام بمدراء المدارس بحضور مراقب التربية والتعليم غريان ” محمد المنتصر ” ومدير مكتب تعليم القواسم ” عمار الشتيوى ” .

وتم فى الاجتماع مناقشة الاستعداد لانطلاق العام الدراسى الجديد فى افضل الظروف وايجاد الحلول لبعض المشاكل التى تعيق سير العملية التعليمية ومناقشة الملاك الوظيفي الجديد وتوزيع معدلات الاداء وفق آخر تعديل وآلية قبول التلاميذ والطلاب في مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي .

.. ( وال غريان ) ..