وزير التعليم يتفقَّد مخزُون الكتاب المدرسي بالمخازن الرئيسة بتاجوراء استعداداً للعام الدراسي الجديد.

طرابلس 27 سبتمبر 2022 م ( وال ) – تفقَّد وزير التربية والتعليم “موسى المقريف” مساء اليوم الثلاثاء مخزن الكتاب المدرسي الرَّئيسي التابع لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بتاجوراء ضمن استعدادات الوزارة لانطلاق العام الدراسي الجديد يوم 16 من شهر اكتوبر القادم .

كما اطلع ( المقريف ” رفقةَ وكيلِ الوزارة لِشؤون المراقبات “محسن الكبير” و مُدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية “كامل الويبة” و رئيس لجنة متابعة توزيع الكتاب المدرسي، مُدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات بالوزارة “فتحي المهشهش ” على كميات الكتاب المدرسي بالمخزن الرئيسي للكتاب بتاجُوراء، داعيا إلى الاسراع في توزيع مخزُون الكتاب المدرسي على المخازن الفرعية بمراقبات التربية والتعليم بمختلف المدن والبلديات .

كما استمع ” المقريف ” لتوضيحات مدير إدارة الكتاب بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية “صلاح بن سوسو” بِشأْن آلية التوزيع، مؤكداً أنَّ الكتاب المدرسي للفصل الدراسي الأول تمَّ توزيعه على كافة المُراقبات بِنسبٍ مختلفة، .

وافاد نائب مدير المخزن الرئيسي “علي الوحيشي” أن عمليات التوزيع مستمرة للكتاب المدرسي على المخازن الفرعية بالبلديات.

وأكَّد مُدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية “كامل الويبة” متابعته مع الشركات المُنفِّذة آلية الشحن عبر الموانئ اللييية ، مطمئِناً أنَّ أولى شحنات الكتاب المدرسي سَتصل خِلال الأسبوع المقبل.

وفي ختام جولته، شدد الوزير ” موسى المقريف ” بضرورة توزيع مخزُون الكتاب المدرسي عَلى كافة مُراقبات التربية والتعليم حسب احتياجاتِها وبشكل عادل، وذلك استعداداً لِلعام الدراسي الجديد الذي سَينطلق فِي السادس عشر مِن الشهرِ المُقبل.