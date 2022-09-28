صدور كتاب: “ديوان الشعر الصيني منذ القدم حتى الوقت الحاضر”

رام الله 28 سبتمبر 2022 (وال) _ صدرت في رام الله، حديثًا، الترجمة العربية لكتاب “ديوان الشعر الصيني منذ القدم حتى الوقت الحاضر.. تراث ثلاثة آلاف عام”، لطوني بارن ستون، وتشو بينغ، نقله عن الإنكليزية سامي مسلم، ويقع في 586 صفحة، بما يشكل مختارات هي الأولى من نوعها في اللغة العربية على مستوى الحجم والمحتوى.

يقدم الديوان مختارات لعشرات الشعراء الصينيين تواكب سلالات الأسر التاريخية وصولًا إلى الحداثة والوقت الحاضر، ويعكس ما رافقها من تغيرات في المضامين والأشكال والاهتمامات، كما ينفرد الديوان بمنح الشاعرات مساحة لائقة يكتمل بها المشهد. يحتوي كل فصل من فصول الديوان على القصائد التي كانت تغنى، أو تنشد، في المناسبات، حيث تأثرت النهضة الشعرية في الصين بالشعر الغنائي الذي كان يجمع ويُحفظ، مركّزًا على الأشعار الجيدة من جهة المحتوى.

ويرد في مقدمة المؤلفين: حاولنا في هذه الأنطولوجيا أن نجمع في مجلد واحد جوهر الشعر الصيني. هذه المختارات تبدأ من كتاب الأغاني (الأنطولوجيا القديمة من الأغاني الشعبية التي من المفترض أن يكون جمعها كونفوشيوس نفسه)، لتتوّج بالشعر السياسي، والتجريبي للشعراء الصينيين المعاصرين. هنا ستجدون كثيرًا من الجواهر الكلاسيكية المعتادة، والأشياء المفضلة شعبيًا، ومقطوعات من الأنطولوجيا الصينية. كما حاولنا أن نضيء على شعراء جيدين من الذين تم القفز عنهم، وعلى وجه الخصوص لفتح المجال أمام الشاعرات الصينيات.

يذكر أن طوني بارن ستون هو أستاذ مشارك في الكتابة الخلاقة والأدب الأميركي في كلية وتيير، وله كتب عدة حول الشعر الصيني، أما تشو بينغ فمن مواليد هونان في الصين، ويحمل شهادات من جامعة بكين للغات الأجنبية، وجامعة إنديانا، وجامعة ستانفورد، ترجم مع ستون كتاب “فن الكتابة: دراسات المعلمين الصينيين”.

سامي مسلّم: سياسي وأكاديمي وناقد يحمل شهادة الدكتوراة في السياسة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا من جامعة بون. شغل منصب قائم بأعمال منظمة التحرير الفلسطينية في بكين، ترجم مجموعة من الكتب الألمانية والصينية من الإنكليزية إلى العربية، منها كتاب شعر الحب الصيني..(وال _ رام الله) ح م

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