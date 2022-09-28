ليبيا نيوز

وزير الاقتصاد والتجارة يؤكد على اهمية تنويع القطاع الخاص وتحسين بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 28 سبتمبر 2022 (وال)- شارك وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج  في ورشة العمل المتعلقة بعرض نتائج وتحليل التحديات التي تواجه بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، الذي أعدته مؤسسة خبراء فرنسا من الاتحاد الأوروبي بالتعاون  مع وزارة الاقتصاد وجميع القطاعات الاقتصادية ومؤسسات القطاع الخاص.

 واشار الوزير  الى خطة الوزارة في مجال تحسين بيئة الاعمال والتنويع الاقتصادي  وصولا الى ايجاد مناخ مناسب للاستثمار في المجالات كافة بين ليبيا  وشركائها .

ودعا الوزير في الكلمة التي القاها في الاجتماع  الى تحفيز مناخ الاستثمار  في ليبيا وتوسيع مجالاته   ، والى اهمية الشراكة بين ليبيا والاتحاد الاوروبي  في المجالات الاقتصادية .

وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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