وزير الداخلية المكلف يستعرض مع مدير أمن الجفارة الأوضاع الأمنية داخل منطقة الجفارة .

الجفارة 28 سبتمبر 2022 (وال)- اجتمع وزير الداخلية المكلف “بدر الدين التومي” الثلاثاء مع مدير أمن الجفارة عميد “عبدالناصر الطيف” تم خلاله استعراض الأوضاع الأمنية داخل منطقة الجفارة والجهود الأمنية التي يبذلها أعضاء المديرية في حفظ الأمن، بالإضافة إلى جهود أعضاء القافلة الأمنية المشتركة في ضبط المجرمين والمطلوبين لمراكز الشرطة والنيابات العامة.

كما نوقش خلال الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل ووضع الحلول لها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الأمنية لأهالي وسكان منطقة الجفارة.

وقدم مدير الأمن للوزير شرحا حول سير العمل ضمن الخطة الأمنية المشتركة بمشاركة كافة مكونات المديرية وفروع الأجهزة الأمنية العاملة داخل منطقة الجفارة لحفظ الأمن والمجاهرة به داخل المنطقة.

وال..