ليبيا نيوز

وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية يستقبل مرضى ضمور العضلات.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 28  سبتمبر 2022 م ( وال ) –  استمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح “إلى مطالب مرضى ضمور العضلات بشأن حقهم في الحصول على علاج بالخارج على نفقة الدولة.

 جاء  ذلك  استقبال ” ابوجناح ”  أمس بالعاصمة طرابلس” مرضى ضمور العضلات” وخلال اللقاء أعرب الوزير عن حرصه على حصول كل المرضى على حقهم الطبيعي في الحصول على خدمات طبية لائقة ، كما عبر عن أسفه لتأخر معالجة هذا الملف .

يشار إلى أن اللقاء  عقد بحضور مدير عام جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وممثلين عن ديوان المحاسبة، وجهاز الإمداد الطبي، وجهاز الإسعاف الطائر، وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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