وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية يستقبل مرضى ضمور العضلات.

طرابلس 28 سبتمبر 2022 م ( وال ) – استمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح “إلى مطالب مرضى ضمور العضلات بشأن حقهم في الحصول على علاج بالخارج على نفقة الدولة.

جاء ذلك استقبال ” ابوجناح ” أمس بالعاصمة طرابلس” مرضى ضمور العضلات” وخلال اللقاء أعرب الوزير عن حرصه على حصول كل المرضى على حقهم الطبيعي في الحصول على خدمات طبية لائقة ، كما عبر عن أسفه لتأخر معالجة هذا الملف .

يشار إلى أن اللقاء عقد بحضور مدير عام جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وممثلين عن ديوان المحاسبة، وجهاز الإمداد الطبي، وجهاز الإسعاف الطائر، وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة.

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