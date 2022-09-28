ليبيا نيوز

صدور كتاب: “ابتسامة في أسفل السلم” لهنري ميللر بترجمة عربية

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

دمشق 28 سبتمبر 2022 (وال) -صدر حديثا عن دار المدى ترجمة عربية لكتاب “ابتسامة في أسفل السلم”، للكاتب الأميركي هنري ميللر، بترجمة ياسين طه حافظ. وجاء في تقديمه: يضم الكتاب ثلاثة نصوص: واحد إبداعي ـ درامي ساخر، والثاني عن الانتحار وقلب السخرية فعلا جادا، والثالث ملاحقة الأسئلة الصعبة بعد الموت. في أسفل السلم الواصل إلى […]

ظهرت المقالة صدور كتاب: “ابتسامة في أسفل السلم” لهنري ميللر بترجمة عربية أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك