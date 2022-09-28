دمشق 28 سبتمبر 2022 (وال) -صدر حديثا عن دار المدى ترجمة عربية لكتاب “ابتسامة في أسفل السلم”، للكاتب الأميركي هنري ميللر، بترجمة ياسين طه حافظ. وجاء في تقديمه: يضم الكتاب ثلاثة نصوص: واحد إبداعي ـ درامي ساخر، والثاني عن الانتحار وقلب السخرية فعلا جادا، والثالث ملاحقة الأسئلة الصعبة بعد الموت. في أسفل السلم الواصل إلى […]

ظهرت المقالة صدور كتاب: “ابتسامة في أسفل السلم” لهنري ميللر بترجمة عربية أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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