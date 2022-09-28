صدور كتاب: “لو لم تمت البذرة”.. سيرة أندريه جيد بترجمة عربية

الكويت 28 سبتمبر 2022 (وال) – صدرت حديثا عن دار الكيتب للنشر والتوزيع بالكويت، الترجمة العربية لكتاب “لو لم تمت البذرة” (بالفرنسية Si le Grain ne Meurt) لأندريه جيد، بترجمة الشاعر والمترجم اللبناني بهاء إيعالي.

وهذا الكتاب، وفقا للمترجم، هو جزء من سيرة أندريه جيد الذاتية، تحديدا السنوات (26) الأولى من حياته والتي قضاها بين فرنسا والجزائر، والتي لم يبدأ تدوينها كمذكرات سوى بعد تجاوزه الخمسين من العمر، ولكن من الواضح أنه كان يحتفظ بدفاتر يوميات استند عليها من أجل إتمام هذا الكتاب.

ثمة تفاصيل كثيرة من حياة جيد تضمنتها هذه السيرة التي تنقسم إلى جزأين وتمضي على امتداد (450) صفحة: طفولته المتنقلة بين مختلف المناطق الفرنسية، علاقته بوالديه وعائلته الكبيرة، أثر وفاة والده عليه، صداقاته مع معاصريه من الكتاب والمثقفين، شذوذه الجنسي حينما كان في الجزائر، وصولا إلى خطوبته من ابنة خاله مادلين روندو، والتي أطلق عليها في الكتاب اسم إيمانويلا… كل هذا كتبه جيد بصدق خالص وتام، ولو أن هذا الصدق بدا استفزازيا بعض الشيء.

يذكر أن الطبعة الفرنسية الأولى من الكتاب صدرت عن منشورات غاليمار عام 1926، ويقال إن صدوره أثار فضيحة لدى معاصريه، غير أن نص الكتاب هو الصورة التي يظهر فيها صاحب نوبل للآداب نفسه بأكثر الأشكال واقعية، إذ يقول الناشر “بحيث يلامسنا شأنه شأن كل كتاب المذكرات العظماء”.(وال الكويت) ح م / س خ.

حسن

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