رئيس الأركان العامة للجيش الليبي يترأس الاجتماع الأول للمجلس الاعلى للأكاديمية الليبية العليا للدراسات الاستراتيجية.

طرابلس 28 سبتمبر 2022 (وال)- ترأس رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد” الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الاعلى للأكاديمية الليبية العليا للدراسات الاستراتيجية.

وحضر الاجتماع رئيس الأكاديمية اللواء ركن دكتور “علي عبدالجليل الطيف”، ومدير كلية الحرب العليا، ومدير كلية الدفاع الوطني، وعدد من رؤساء الأركان النوعية، وعدد من رؤساء الهيئات، ومدير إدارة التدريب، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية.

وتم في الاجتماع وضع الترتيبات النهائية، لانطلاق الدورات وبداية الدراسة بكلية الدفاع الوطني وكلية الحرب العليا.

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