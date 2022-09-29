الإعصار ( نورو ) يضرب أراضي فيتنام ويتسبب في أضرار وفيضانات .

هانوي في 28 سبتمبر 2022 ( وال )-ضرب الإعصار ” نورو ” الأراضي في فيتنام في وقت مبكر من صباح اليوم مما تسبب في أضرار لآلاف المنازل وفيضانات واسعة النطاق.

وشق ” نورو “مساره مباشرة نحو مدينة ” كوانج نام ” الساحلية ومقاطعة ” دا نانج ” في الساعات الأولى من صباح اليوم، وجلب رياحا بسرعة 117 كيلومترا في الساعة كعاصفة من الفئة 4 قبل أن يصل إلى اليابسة، بحسب المركز الوطني للتنبؤات بالأرصاد الجوية المائية.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى في فيتنام لكن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح أثناء محاولتهم تحصين منازلهم أمس الثلاثاء.

وكان الإعصار قد أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في الفلبين يوم الأحد قبل أن يصل أراضي فيتنام.

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