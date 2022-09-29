السفارة الأمريكية بموسكو توصي الأمريكيين بمغادرة روسيا بسرعة .

موسكو 28 سبتمبر 2022 ( وال )- أوصت السفارة الأمريكية لدى موسكو المواطنين الأمريكيين الموجودين في الأراضي الروسية بمغادرة موسكو بسرعة، محذرة من احتمال احتجازهم في حالة مشاركتهم في الاحتجاجات.

وطالبت السفارة في بيان اليوم الأربعاء المواطنين الأمريكيين بعدم زيارة روسيا ، أما المقيمين في روسيا أو المسافرين فيها فيجب عليهم مغادرة الأراضي الروسية على الفور مع وجود فرص سفر تجارية محدودة.

كما حذرت السفارة الأمريكية من أن الأشخاص الذين يحملون الجنسية الروسية الأمريكية المزدوجة يمكن تجنيدهم في إطار التعبئة الجزئية في روسيا، الأمر الذي سيحظر خروج هؤلاء المواطنين من روسيا.

وكانت وزارتا الخارجية لكل من بولندا وبلغاريا دعتا أمس الثلاثاء، مواطنيهما لمغادرة الأراضي الروسية بسرعة بسبب ما سمتاه بالوضع الصعب بشكل متزايد.

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